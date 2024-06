Dwie polkowickie pielęgniarki z honorowym, branżowym odznaczeniem „Bene Meritus”

Dwie pielęgniarki Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - Magdalena Szlafik Kowalik i Anna Drozd – zostały uhonorowane przez środowisko pielęgniarskie. Otrzymały one branżową odznakę „Bene Meritus”.

Jest ona przyznawana za „wyróżniającą postawę zawodową, upowszechnianie i przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych”. Oficjalne wręczenie odznaczeń odbyło się na wielkiej gali we Wrocławiu. Gratulacje wyróżnionym pielęgniarkom złożył także burmistrz Polkowic podczas specjalnego spotkania.

– Do pewnych zawodów, a do takich należy zawód pielęgniarki, trzeba mieć szczególne powołanie i osobowość. Pełną empatii i zaangażowania. To nie jest łatwa praca, dlatego jestem pełen podziwu ich zaangażowania – mówi Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.