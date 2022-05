W Obiszowie pod Głogowem kręcili sceny do filmu. Zagrali w nim wojowie z naszego regionu

Rekonstrukcja średniowiecznego grodu w Obiszowie (gmina Grębocice) to jedna z największych atrakcji tego miejsca, które w ciepłe dni przyciąga na tamtejsze tereny rekreacyjne wielu mieszkańców okolicy. W sobotę, 30 kwietnia, gród przyciągnął nie tylko turystów. Zjawiła się tam też ekipa filmowa prowadzona przez reżysera Zdzisława Cozaca.

Film będzie należał do serii „Tajemnice początków Polski", a reżyser przygotowuje go we współpracy z TVP Historia. Ta część serii będzie nosić nazwę „Od Popiela do Piasta".

Zobacz zdjęcia z planu filmowego