Dla morsów ze Sławy to już siódmy, wspólny sezon zimnych kąpieli

Sławski klub StarMors zaprasza do wspólnych kąpieli w Jeziorze Sławskim. Dla nich to już siódmy taki sezon. Morsują trzy razy w tygodniu:

środy, godz. 19,

soboty, godz. 16

niedziele, godz. 11.

Spotykają się na głównej plaży Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku, a jako grupa udziela się czynnie charytatywne, pomagają tym, którzy potrzebują wsparcia.

Raz w roku sławskie morsy odwiedzają wodospad w Przesiece. Przed pandemią jeździli na zloty do Mielna i na wspólne morsowania z zaprzyjaźnionymi grupami. Wszystkich chętnych zapraszają, by dołączyli do grupy.