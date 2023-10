Czy ktoś pokocha te psy i koty i da im ciepły, nowy dom? Zwierzaki do adopcji z miejskiego schroniska w Głogowie. Zdjęcia z opisem

To niezwykle kochany, grzeczny, cudowny, mały piesek w wieku około 4 lat. W kojcu jest bardzo spokojny. Z przyjemnością wychodzi na spacery, na smyczy chodzi tak idealnie, że w ogóle nie czuć że prowadzi się psa. Fenirek jest ufny i bardzo szybko przekonuje się do ludzi, ale widać po jego zachowaniu, że nie zawsze z rąk ludzi spotykało go dobro.