22 marca przypada Światowy Dzień Wody. W Głogowie nad jej jakością w PWiK czuwają m.in. małże

Głębinowe ujęcie wody ma prawie 40 lat

Miasto korzysta z ujęcia głębinowego. Jest zaopatrywane w wodę z ujęcia w Serbach, które powstało w 1984 roku. Na jego terenie znajduje się 18 studni głębinowych. Nie są one typowe, bo zaglądając do nich nie widzimy lustra wody, a jedynie urządzenie do pompowania jej bezpośrednio do Stacji Uzdatniania Wody w Serbach.

Każda studnia znajduje się w zamkniętej komorze, jest to odwiert o głębokości od 46 do 63 metrów w głąb ziemi, w której umieszczono rurę z filtrem w warstwie wodonośnej. Woda ze studni tłoczona jest za pomocą wpuszczonego w nią zestawu pompowego umieszczonego na głębokości 16 metrów.