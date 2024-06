Zygmunt Kowalczuk z Klubu Seniora w Serbach wygrał ogólnopolski konkurs! Opisał swoją ulubioną pracę

Działający w Klubie Seniora mieszkańcy Serbów wzięli udział w w konkursie organizowanym przez portal praca.pl. Tytuł konkursu – „jaka była twoja najlepsza praca? Uczestnicy mieli za zadanie w zabawny sposób pokazać swoją prace z przeszłości.

3 czerwca ogłoszono wyniki i okazało się, że konkurs wygrał Zygmunt Kowalczuk z Klubu Seniora w Serbach, który zajął I miejsce. Oprócz zabawnej sesji zdjęciowej, zwycięzca tak opisał to, co lubił robić.

- Praca, którą najmilej wspominam, to kierowca – mechanik samochodowy. Lubię naprawiać rzeczy po to, aby mogły dalej służyć ludziom, w tym właśnie samochody. Teraz, kiedy jestem na emeryturze, należę do klubu Seniora i poprzez świetną zabawę, przedstawiona fotografia pokazuje mnie z przeszłości – mówi pan Zygmunt.