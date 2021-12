ZUS wypłaci dodatkowe pieniądze na dzieci w żłobkach. Od kiedy wnioski?

- Dofinansowanie do pobytu dziecka będzie przez nas płacone bezpośrednio placówce zajmującej się dzieckiem a nie na konto rodzica – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Dofinansowanie na dzieci ma liczyć do 400 złotych miesięcznie, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc. Nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.

Dla kogo świadczenie?

Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie, ale tylko za czas, w którym dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna, w którym nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. uczęszczanie do żłobka przed 12 miesiącem życia dziecka).