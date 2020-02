„Zrobione z Mąki" podbiło serca głogowian. Lokal już otwarty po remoncie ZOBACZ ZDJĘCIA

Joanna Mastej-Kukła prowadzi „Zrobione z mąki” od blisko 5 lat. W ostatnim miesiącu miała w nim miejsce jednak prawdziwa rewolucja. Od grudnia lokal był zamknięty dla klientów, a w środku trwały intensywne prace. Właścicielka kupiła sąsiednie pomieszczenia i po wyburzeniu ścianek pozwoliło to na znaczne zwiększenie przestrzeni.

O tym jak gastronomia wygląda „od kuchni” głogowianka wie od dziecka. Jej mama, Maria, prowadziła lokal gastronomiczny przy ul. Wierzbowej. Dzięki temu pani Joanna ma też kogo się doradzić, w kwestiach prowadzenia „Zrobionego z mąki”.

– Mama zawsze powtarzała: dziecko nie idź w gastronomię, bo to ciężki kawałek chleba. No ale wyszło, jak wyszło. Czym skorupka za młodu... – mówi ze śmiechem pani Joanna. – Zawsze gdy jeździłam na Podkarpacie na ferie zimowe, to moja babcia robiła nam pyszne pierogi. Podpatrywałam ją i uczyłam się to robić. Mam też swoją tajną recepturę na ciasto, o którym klienci mówią, że jest delikatne. I to właśnie przepis od mojej babci – dodaje.