Zostaw procent podatku w powiecie głogowskim. Komu możecie go przekazać?

Przypominamy, że termin na złożenie deklaracji podatkowej to 30 kwietnia. Ponieważ jednak dzień ten przypada w sobotę, termin wydłuża się do 2 maja. Nie zalecamy jednak ze zwlekaniem przy składaniu dokumentów.

Od lat w Głogowie prowadzona jest kampania zachęcająca do przekazania podatku na rzecz lokalnych fundacji i stowarzyszeń.

1 procent podatku - Zostaw go w powiecie głogowskim

Zachęcamy do przekazania 1 procentu podatku. Jeśli chcecie zrobić to na rzecz lokalnych fundacji i stowarzyszeń sprawdźcie naszą listę pod zdjęciami w galerii. Oto 19 organizacji pożytku publicznego z powiatu głogowskiego uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok.