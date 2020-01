Zostań Miss Dolnego Śląska! Casting do konkursu już w sobotę!

Miss Polski to wydarzenie, które od ponad 30 lat cieszy się ogromną popularnością i niepodważalną renomą, a co roku w konkursie wybierana jest najpiękniejsza Polka. Jest to niewątpliwie najbardziej rozpoznawalna i najbardziej prestiżowa marka marka na rynku.

Aby wziąć udział w konkursie kandydatki do tytułu najpiękniejszej mieszkanki naszego regionu powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie http://missdolnegoslaska.pl/zostan-miss/. Tam również przygotowaliśmy specjalny poradnik jak każda kandydatka powinna się przygotować do castingu http://missdolnegoslaska.pl/poradnik/.

W 2020 roku na etapie castingu online mamy już ponad 600 zgłoszeń kandydatek do tytułu najpiękniejszej dolnoślązaczki 2020 roku. W drodze po koronę na kandydatki czeka półfinał 29 marca w Novotel Centrum Wrocław, następnie wiele warsztatów, atrakcji oraz sesji zdjęciowych, w tym spotkanie z czołowymi modelkami z Polski, które znamy z programów telewizyjnych oraz warsztaty z przedstawicielami jednej z najbardziej renomowanych agencji modelek w kraju. Zwieńczeniem edycji 2020 będzie gala finałowa we Wrocławiu z udziałem wielu gości w tym bardzo znanej gwiazdy muzycznej, która odbędzie się w połowie maja!

Wymagania dla kandydatek:

- wiek 14 do 18 lat (roczniki 2002-2006) - do tytułu Miss Nastolatek

- wiek 19 do 27 lat (roczniki 1993-2001) - do tytułu Miss

- wzrost +167 cm

- stan cywilny panna

- obywatelstwo polskie

CASTING STACJONARNY

Już w najbliższą sobotę 01/02/2020 w godz. 11:00-15:00 w Qubus Hotel Wrocław ul. św. Marii Magdaleny 2, 50-103 Wrocław odbędzie się casting do edycji 2020. To jedna z niewielu już szans na przystąpienie do tegorocznej edycji konkursu!