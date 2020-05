Żołnierze WOT przygotowują pastwiska dla koni w Przemkowskim Parku Krajobrazowym

Zwierzęcy Folwark pod Legnicą należy do Fundacji Centaurus, która od 15 lat działa na rzecz ochrony zwierząt. Tam zgromadzili ok. 500 koni i setki innych zwierząt, jak psy, koty, świnie, osły, owce, kury, lamy oraz inne. Ze względu na pandemię, 90 proc. darczyńców fundacji wycofało się i cofnęło deklarację wsparcia - firmy same się zamykają, starsi ludzie boją się wychodzić z domu a sezonowi pracownicy w większości wyjechali w swoje rodzinne strony.

Ze względu na trudną sytuację organizacyjną zaistniałą w związku z pandemią a jednocześnie rozpoczęty już sezon pastwiskowy, Fundacja Centaurus zwróciła się z wnioskiem do Dowódcy 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej o udzielenie wsparcia. W dniu 15 maja żołnierze 16 DBOT zostali skierowani do Fundacji Centaurus, celem udzielenia wsparcia. Niesiona pomoc to przede wszystkim przenoszenie (demontaż i ponowne rozstawianie) namiotów, które w upalne bądź deszczowe dni mają stanowić schronienie dla zwierząt, budują ogrodzenia, przeprowadzają zwierzęta na nowe kwatery oraz wykonują szereg innych prac związanych z przygotowaniem pastwisk na sezon 2020 znajdujących się na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.