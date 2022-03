Żołnierz ze Świętoszowa w Ninja Warrior Polska. Jak sobie radził „Pająk"?

Sierżant Adam Marcinkowski to nie tylko żołnierz, ale też sportowiec. Brał w przeszłości udział m.in. w biegach OCR i zainspirowany takimi wydarzeniami jak: Runmageddon, Barbarian Race, Wikings Run, Armageddon Actiwe, Runaway, Formoza Challenge postanowił spróbować swoich sił w popularnym programie telewizyjnym. Dlatego też możemy zobaczyć go w 5️. edycji programu „NINJA WARRIOR POLSKA”, gdzie dzięki swoim umiejętnościom doszedł do półfinału. Według niego przeszkody były bardzo trudne, ponieważ tor przygotowano specjalnie pod finalistów z poprzednich edycji.