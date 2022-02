Zobacz podziemny szpital w Głogowie. To zostało z czasów Twierdzy Głogów. ZDJĘCIA Kacper Chudzik

Przy budynku PWSZ w Głogowie znajduje się wejście do podziemnego kompleksu, w którym dawniej znajdował się szpital i lazaret. Na co dzień, wejście zatarasowane jest betonowymi płytami. W ramach akcji Zima w Twierdzy weszliśmy jednak do środka. Zobaczcie podziemia, które ciągną się pod całymi Wałami Chrobrego.