Znów posypały się wezwania na komendę. 20 nieprawidłowo zaparkowanych aut na ul. Długiej

Właśnie z powodu problemów, jakie mieli jeżdżący ulicą kierowcy, została wezwana policja. Jadące w przeciwnych kierunkach pojazdy nie były w stanie się mijać. Funkcjonariusze wystawili wezwania na komendę dla właścicieli blisko 20 samochodów.

– Tu nie ma przecież gdzie parkować, to co się dziwić, że stają. Ale racja, że chociaż jedna strona powinna być wolna. Żeby zastawiono tylko jedną część drogi, to auta normalnie by się mijały. A tak to jest problem – mówił nam jeden z mieszkańców okolicy.

Ruch tym odcinkiem ul. Długiej prowadzony jest w dwóch kierunkach. Po zakończeniu remontu droga ma stać się jednokierunkową. Póki co jednak, na tym fragmencie wprowadzone są zakazy parkowania. Warto więc zwracać uwagę na oznakowanie.

– Miasto mogłoby pomyśleć o piętrowym parkingu. To by bardzo pomogło na osiedlu – dodał pan Janusz, również mieszkający na starówce.