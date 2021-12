Znów pobiegną w Głogowie. Szykuje się kolejny Parkrun

W sobotę, 18 grudnia, w Głogowie odbędzie się 156. odsłona biegu Parkrun. Tradycyjnie odbędzie się on o godz. 9 w parku przy ul. Budowlanych. Parkrun to bezpłatne spotkania na dystansie 5 km przeznaczone dla każdego bez względu na wiek, rezultaty czy też kondycję. Organizatorzy zapraszają do pokonania trasy marszem, truchtem lub biegiem.

Udział w Parkrun jest bezpłatny: wystarczy dokonać jednorazowej, rejestracji, wydrukować kod uczestnika i pojawić się na starcie w sobotę rano. Nadany kod umożliwia udział we wszystkich lokalizacjach Parkrun w Polsce i na świecie.

Rejestracji można dokonać na TEJ STRONIE