Znęcał się nad matką, ojcem i siostrą. Odpowie teraz za to przed sądem

25-letni mężczyzna terroryzował swoich bliskich. Podczas awantur był zazwyczaj pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. Sprawca znęcał się nad swoimi ofiarami nie tylko fizycznie, ale także psychicznie. W domu nie brakowało wyzwisk oraz sytuacji poniżających i ośmieszających pokrzywdzonych. W końcu rodzina skontaktowała się z funkcjonariuszami.

Zebrane przez policjantów dowody pozwoliły na przedstawienie 25-latkowi zarzutu znęcania się psychicznego i fizycznego nad swoją rodziną.

Prokurator Rejonowy w Lubinie zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środków zapobiegawczych w postaci policyjnego dozoru oraz zobowiązał go do opuszczenia rodzinnego domu, nakładając jednocześnie zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych - informuje sierż.szt. Przemysław Rybikowski, oficer prasowy KPP Polkowice.

Za przestępstwo znęcania się fizycznego oraz psychicznego grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Bicie, krzyki, awantury, znęcanie fizyczne i psychiczne - to tajemnica wielu polskich rodzin. „To, co dzieje się w domu powinno w domu pozostać.", „To sprawa rodzinna." - w taki właśnie sposób ofiary przestępstw związanych z przemocą w rodzinie tłumaczą często fakt nie informowania Policji o sytuacji, w jakiej się znajdują. Zdarza się, że ukrywane przez wiele lat problemy wychodzą na światło dzienne dopiero wówczas, gdy dochodzi do tragedii.