Znasz utwory „Mazowsza"? Możesz wygrać nawet 10 tys. zł. Eliminacje w Głogowie!

Same przesłuchania odbędą się 19 stycznia o godz. 12 w Centrum Kultury MOK w Głogowie. Konkurs prowadzony jest w czterech kategoriach wiekowych.

Kandydaci zostaną podzieleni na grupy według wieku:

Zgłoszenia do przesłuchań przyjmowane są NA TEJ STRONIE

Uczestnicy będą musieli wykonać jeden z utworów zespołu Mazowsze, który jest współorganizatorem konkursu. To już jego trzecia edycja. Jak przyznają organizatorzy, idea jego stworzenia pojawiła się ze względu na reakcję publiczności na występy zespołu. Ta zawsze nuciła utwory razem z artystami.

– Można powiedzieć, że pomysłodawcą konkursu byli odbiorcy tego, co „Mazowsze” robi od ponad 70. lat - mówi Jacek Boniecki, dyrektor zespołu. – Zachowanie publiczności skłoniło nas do refleksji, że skoro widzowie tak dobrze znają ten repertuar, to dlaczego nie pójść dalej? Dlaczego nie zaprosić do wspólnego śpiewania w konkursie?