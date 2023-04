Znaleziony na polu koło Rzeczycy bielik ma się lepiej. Ptak miał zatrucie pokarmowe

Bielik dochodzi do formy w Wiedźmiej Górce w Grochowicach. Na rehabilitacji przebywają tam między innymi ptaki przywożone przez Amicus, które także wspiera ich leczenie, ale sporo kosztów ponosi prywatnie Blanka Horbatowska.

- Gdy są to mniejsze ptaki, takie jak sowa czy myszołów, to nie ma większego problemu. Teraz, problem jest choćby z wolierą dla bielika. Oszem, mam ich kilka, ale takiej dla dużego ptaka to nie ma. Przydałyby się co najmniej jeszcze ze dwie, nowe mocne, trzy na trzy metry – dodaje pani Blanka, która nie ukrywa, że przydałoby się jej wsparcie. - Jeśli ktoś chciałby pomóc, to najlepiej przez Amicusa. Będę wdzięczna za każdą formę pomocy.