Znaki zakazu? Słupki? Kierowcom na starówce w Głogowie to nie przeszkadza. ZDJĘCIA

Od naszej czytelniczki otrzymaliśmy zdjęcia samochodu dostawczego, który wjechał dziś na ul. Szewską. Nie byłoby w tym żadnego problemu gdyby nie fakt, że ulica ta jest zamknięta dla samochodów.

– Usłyszałam tylko przez okno jak ktoś krzyczy, żeby uważał, bo tu się nie jeździ. Zobaczyłam samochód, nie mam pojęcia jak on przecisnął się obok Kaffki, gdzie stoją stoły i parasole dla klientów – mówi nasza czytelniczka. – Tutaj to jest norma, często wjeżdża jakiś samochód czy motocykl. Jak wychodzę ze swojego bloku to najpierw wyglądam czy nic nie jedzie bo można się zdziwić – dodaje.