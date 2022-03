Zmienia się wygląd głogowskiej starówki. Między ratuszem a ruinami kościoła rośnie nowy blok. Zobacz, jak będzie wyglądał

Zmienia się wygląd głogowskiej starówki. Przy Placu Solnym, między ruinami kościoła św. Mikołaja a Rynkiem, trwa budowa nowej kamienicy mieszkalnej. Budynek ma kształt litery C i, w stanie deweloperskim, ma być oddany pod koniec tego roku. W kamienicy znajdzie się w sumie 86 mieszkań o różnej powierzchni, od 25 mkw do nawet pow. 100 mkw, w tym także dwupoziomowe.

Kamienica będzie mieć także podziemny garaż. Budowę przy Placu Solnym prowadzi spółka cywilna, którą firmują własnymi nazwiskami Jolanta i Zbigniew Rejmanowie.

Cena za 1 mkw to ponad 6,4 tys. zł. Inwestor prowadzi już rezerwację mieszkań.