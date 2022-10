Zmiana czasu z letniego na zimowy 2022! Z soboty na niedzielę (29/30.10) śpimy godzinę dłużej

W nocy z soboty na niedzielę (29/30.10) zmienimy czas z letniego na zimowy. Wskazówki zegarków przestawiamy o godzinę do tyłu. Zgodnie z przepisami następuje to z godziny 3 na godzinę 2, ale można to zrobić wcześniej. Czas zimowy będzie obowiązywać od ostatniej niedzieli października, do ostatniej niedzieli marca.

Od kiedy przestawiamy czas?

W Polsce przestawiamy zegarki dwa razy do roku od 1983 roku (tylko w 1982 roku, w związku ze stanem wojennym, zrezygnowano ze zmiany czasu na letni). Wcześniej parokrotnie wprowadzano obowiązek zmiany czasu - w latach od 1945 do 1949, od 1957 do 1964, od 1977 do 1981.

Czas letni stosowany jest w prawie siedemdziesięciu krajach na świecie (między innymi prawie we wszystkich państwach w Europie). Zmiany czasu mają spowodować efektywniejsze wykorzystanie światła dziennego. Ma to służyć bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Ciekawym argumentem popierającym zmianę czasu było zmniejszenie liczby włamań do domów.

Z kolei przeciwnicy zmiany czasu argumentują, że źle wpływa na zdrowie, przyczynia się do zawałów, depresji i złego samopoczucia. Poza tym przeprowadzana dwa razy w Polsce zmiana czasu jest bardzo kosztowna, przykładowo w transporcie kolejowym przy wprowadzaniu czasu letniego wszystkie pociągi, które są na trasie w chwili przestawiania zegarów, są opóźniane o dodatkową godzinę.

W bankach na ten czas całkowicie blokują dostęp do swoich usług, aby uniknąć problemów.