W wieku 73 lat zmarł Wiesław Mrozicki, były zawodnik Chrobrego Głogów. Jak przypomina głogowski klub, W. Mrozicki był w Chrobrym niemal od początku do końca lat 70-tych. Dał o sobie znać szczególnie w sezonie 1979/80, kiedy to był podstawowym bramkarzem zespołu sensacyjnie awansującego do półfinału Pucharu Polski. Bronił w wygranych meczach 1/8 i 1/4 finału z Gwardią Koszalin oraz Stalą Szczecin oraz półfinałowym z Legią Warszawa, na którym duża przygoda głogowian dobiegła końca.

- Dla mnie to był bramkarz numer jeden - wspomina go kolega z tamtego Chrobrego Jan Woźniak. - Ja przychodziłem do Chrobrego chyba w 1973 roku, a Wiesiek już tam był. I został na kolejnych kilka dobrych lat. Szybko wywalczył sobie mocną pozycję i jestem zdania, że miał papiery na karierę. Poza tym był bardzo inteligentnym facetem i mistrzem dowcipu w szatni.