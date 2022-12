Zmarł redemptorysta o. Gerard Zieliński. Msza pogrzebowa w piątek, 9 grudnia w Głogowie

Msza św. pogrzebowa odbędzie się w piątek 9 grudnia 2022 r. o godzinie 12 w kościele parafialnym św. Klemensa Hofbauera w Głogowie. Pół godziny wcześniej modlitwa różańcowa.

Gerard Zieliński urodził się 4 marca 1937 roku w Toruniu z rodziców Władysława i Marty zd. Masłowskiej. Ponieważ wzrastał przy parafii redemptorystów w Toruniu, gdzie był także ministrantem, myśl o powołaniu kapłańskim i zakonnym kiełkowała od samego początku. W konsekwencji po ukończeniu siódmej klasy wstąpił do juwenatu w Toruniu. Gdy jednak decyzją władz państwowych juwenat został rozwiązany, skierowano go od razu do nowicjatu w Tuchowie.

Pierwsze śluby zakonne złożył 31 sierpnia 1953 roku, zaś śluby wieczyste 2 sierpnia 1959 roku. Święcenia prezbiteratu przyjął 29 sierpnia 1961 roku w Toruniu z rąk biskupa Bernarda Czaplińskiego.

W latach 1962-63 był uczestnikiem międzyzakonnego Tirocinium Pastoralnego w Krakowie, kierowanego wówczas przez o. Józefa Bułkę. Następnie pracował jako misjonarz w Tuchowie (1963-1965), Elblągu (1965-67), Głogowie (1967-70), Toruniu (1970-73), Szczecinku (1973-79), Gdyni (1979-84), Głogowie (1984-86), Toruniu (1986-95), Bardzie (1995-2002) oraz we Wrocławiu (2002-2011).

Ostatnie lata życia spędził w domu w Głogowie.