Zmarł prof. Jerzy Gurawski, autor projektu kościoła NMP Królowej Polski na osiedlu Kopernik w Głogowie

W Poznaniu jest wiele budynków architekta

Jerzy Gurawski urodził się w 1935 roku we Lwowie. Jednak w swoim życiu często się wyprowadzał: najpierw do Bielsko-Białej, potem do Krakowa, Opola, aż dotarł do Poznania.

W stolicy Wielkopolski prowadził pracownię architektoniczną ARPA. Wraz z Marianem Fikusem wygrał konkurs na koncepcję uniwersyteckiego kampusu na terenie Moraska.

Na swoim koncie ma m.in. obiekt Wydziału Geografii, Matematyki i Informatyki oraz Fizyki, budynek dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego oraz Aulę Nova Akademii Muzycznej. To także on stoi za tzw. Wstęgą Warty w pobliżu mostu św. Rocha, pawilonem na terenie poznańskiego Ogrodu Botanicznego czy Malarnią Teatru Polskiego. Jednym z jego ostatnich projektów była nowa siedziba Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu.

Przez wiele lat był również wykładowcą Politechniki Poznańskiej.