Zmarł o. Stanisław Kukułka. Redemptorysta był duszpasterzem w Głogowie

W Toruniu zmarł o. Stanisław Kukułka CssR. Miał 76 lat. W latach 1977-1982 był duszpasterzem w głogowskiej parafii pw. św. Klemensa. W Zgromadzeniu Redemptorystów przeżył 57 lat, a w kapłaństwie 48 lat.

O. Stanisław Kukułka CSsR urodził się 19 czerwca 1946 roku w Szczepanowicach z rodziców Franciszka i Anny zd. Leśniak. Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości chciał wstąpić do niższego seminarium, ale okazało się to niemożliwe. Przez rok pomagał więc rodzicom w gospodarstwie, a następnie rozpoczął naukę w szkole średniej. W 1964 roku ukończył trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową w Tarnowie, po czym wstąpił do Zgromadzenia Redemptorystów.

Pierwsze śluby zakonne złożył 15 sierpnia 1965 roku, zaś śluby wieczyste 2 lutego 1974 roku. Święcenia prezbiteratu przyjął 13 czerwca 1974 roku w Tuchowie z rąk biskupa Jerzego Ablewicza.

Po święceniach został skierowany do Tirocinium Pastoralnego w Toruniu. Następnie pracował jako misjonarz i duszpasterz w: