Zmarł ks. kan. Józef Drozd, były proboszcz parafii w Krzepowie oraz w Jakubowie

Był proboszczem w Krzepowie i Jakubowie

Śp. ks. Józef Drozd urodził się 21 lutego 1948 r. w Pogorzeliskach niedaleko Lubinia w rodzinie Władysława i Zofii z domu Maciąg. Naukę w szkole podstawowej rozpoczął w rodzinnej miejscowości, jednak w 1960 r. rodzina przeprowadziła się do Wrocławia. Tam ukończył szkołę podstawową i zaczął uczęszczać do zasadniczej szkoły zawodowej przy Wrocławskich Zakładach Elektroniki „ELWRO”. W 1965 r. podjął pracę w „ELWRO”. Od listopada 1967 r. do lutego 1969 r. przerwał pracę zawodową i pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. W 1969 r. podjął ponownie pracę zawodową na Politechnice Wrocławskiej. Kontynuował również edukację w Technikum Elektrycznym dla pracujących we Wrocławiu. Od stycznia 1972 r. powrócił do zakładów „ELWRO”. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1973 r. Po maturze wstąpił do wyższego seminarium duchownego diecezji gorzowskiej. 29 kwietnia 1979 r. w kościele katedralnym w Gorzowie Wielkopolskim otrzymał święcenia kapłańskie z rąk sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty.