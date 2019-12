Złoto i brąz Wiesława Kiwackiego na mistrzostwach Europy

Kiwacki zawiesił na szyi złoto w kategorii Masters +40 i brąz w kategorii Open do 75 kg. Oprócz tego zajął również wysokie czwarte miejsce w kat. All Masters (wszechwag).

– Najbardziej cieszy medal w rywalizacji z młodszymi rywalami, gdzie mogę udowodnić że jeszcze stać mnie na walkę z nimi będąc masterem, i jak na razie nie jest źle. Dzięki wsparciu w ramach programu Miedziane rywalizacje mogłem pozwolić sobie na starty w dużych imprezach w tym roku, które są kosztowne, bo nie ma co ukrywać, nie jest to jeszcze sport zarobkowy - mówi Kiwacki dla którego było to 12 podium w tym sezonie , a 60 w karierze.

Tym występem głogowianin zakończył tegoroczny sezon. Następne wyzwania czekają go dopiero na wiosnę.