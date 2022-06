Złote Gody w Grębocicach. Sześć par świętowało 50-lecie małżeństwa. ZDJĘCIA

Wójt Roman Jabłoński wręczył jubilatom medale przyznawane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Okazją do tego odznaczenia były Złote Gody, czyli jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego.

– Dla mnie to wyjątkowa okazja, aby wręczyć Wam te odznaczenia w imieniu prezydenta. Tym bardziej, że wszystkich Was doskonale znam od lat. I aż ciężko uwierzyć, że to już Wasze Złote Gody. Życzę, żebyśmy spotkali się w takim samym gronie także na diamentowych oraz kolejnych jubileuszach – mówił wójt Roman Jabłoński.