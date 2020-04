Złodzieje na działkach. Policja radzi, jak zabezpieczyć swoją własność. Co kradną przestępcy?

Złodzieje tylko czekają na okazję, by dobrać się do naszego mienia. Gdy działki były jeszcze puste, włamywali się do altanek. Ale również, gdy są na nich ludzi, złodzieje szukają sposobu na wzbogacenie się czyimś kosztem.

– Zdarza się jednak, że niefrasobliwie pozostawiamy bez dozoru, drogie narzędzia i przedmioty. Pamiętajmy że „okazja czyni złodzieja” i dbajmy o należyte zabezpieczenia naszego mienia – mówi Bogdan Kaleta z KPP Głogów.

Właściwe zabezpieczenie naszego mienia znacznie zmniejszy szansę na powodzenie przestępców.

Policjanci apelują do działkowców o: