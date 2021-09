Złodziej-recydywista z 13 zarzutami od polkowickiej policji. Włamywał się i kradł co się dało

29-latek przez ostatnie miesiące nazbierał sobie całkiem sporo przypadków łamania prawa w swojej kartotece.

– Dwa włamania w maju i czerwcu bieżącego roku do budynku jednej ze stacji paliw w na terenie gminy Radwanice, włamanie do samochodu i przywłaszczenie portfela z dokumentami i kartami płatniczymi w sierpniu na ulicy Sztygarskiej w Polkowicach, wakacyjne włamania do budynków jednej z fundacji i parafii na terenie Polkowic, liczne kradzieże w polkowickich sklepach wielkopowierzchniowych czy kradzież ze sklepu ogólnobudowlanego. Te wszystkie czyny jak wynika ze zgromadzonego przez polkowickich policjantów materiału dowodowego są czynem tego samego człowieka – mówi Przemysław Rybikowski z KPP Polkowice.