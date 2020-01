Złodziej elektroniki i paserzy staną przed sądem. ich Łup był wart 80 tys. zł

Mężczyzna został zatrzymany w październiku ub. roku. Prowadzone śledztwo pozwoliło dotrzeć również do osób, które skupowały od niego kradziony towar. A 47-latek nie zadowalał się byle czym. Jak już kradł, to sprzęt z najwyższej półki. Między innymi najnowsze I-Phone’y i laptopy Lenovo. Ma on odpowiadać za jedne z największych kradzieży w ostatnich latach. Przynajmniej jeśli chodzi o wartość zrabowanego łupu.

Wszystko zaczęło się właśnie od naszego miasta. To tu uderzył po raz pierwszy - pod koniec sierpnia. Włamał się wtedy do sklepu Neonet. Wyłamał drzwi, wbiegł do środka, zgarnął najbardziej wartościowe telefony i ulotnił się przed przyjazdem służb. Zabrał ze sobą 13 drogich smartfonów i laptopa. Wartość towaru skradzionego w naszym mieście wyniosła blisko 39 tys. zł. A to dopiero początek.

Kilka dni później w podobny sposób włamał się do sklepu tej sieci w Zielonej Górze. Tam jego łupem padły towary warte 12,8 tys. zł. Pod koniec sierpnia Piotr Ż. włamał się również do sklepu w Polkowicach. Tam był to market Media Expert, z którego zabrał ze sobą m.in. ładowarki i kilka smarfonów. Tutaj łup mógł być większy, ale złodziej zgarnął pojemnik pełen pustych opakowań po smarfonach. Straty wyceniono więc na 5,1 tys. zł.