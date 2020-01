Zima w Twierdzy Głogów. W planie zwiedzanie podziemnego szpitala przy PWSZ

ZIMA W TWIERDZY GŁOGÓW 2020

10 – 22 lutego 2020

10.02. Poniedziałek, godz. 10:00, Teatr Miejski im. Andreasa Gryphiusa Początek akcji – rozdanie programów, zwiedzanie obiektu

11.02. Wtorek, godz. 10:00, pomnik Biblioteka św. Pielgrzyma, Plac Jana Pawła II

Głogowskie Pomniki - wędrówka szlakiem pomników

12.02. Środa, godz. 10:00, Kolegiata 900 lat kapituły kolegiackiej – zwiedzanie i historia obiektu

13.02. Czwartek, godz. 17:00, Szpital podziemny przy PWSZ Strachy na lachy - zwiedzanie dawnego szpitala, wzgórze Uhligsberg

14.02. Piątek, godz. 17:00, Klub Batalionowy, wstęp 5 zł/os. - obowiązują zapisy

Wieczór Walentynkowy: - koncert muzyki flamenco

- prezentacja poezji o miłości

- rozstrzygnięcie okolicznościowego konkursu

15.02. Sobota, godz. 8:00, parking przy MOK, koszt 40 zł/os. - obowiązują zapisy Wycieczka do Zielonej Góry i Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie

17.02. Poniedziałek, godz. 10:00, Fosa Miejska (poniżej gmachu sądu)

Miasto nad Odrą - spacer nadbrzeżem miasta

18.02. Wtorek, godz. 17:00, Rynek przed Ratuszem Głogów nocą - nocne zwiedzanie (Rynek, podziemia kościoła Bożego Ciała, Teatr Miejski im. Andreasa Gryphiusa)

19.02. Środa, godz. 10:00, Klub Batalionowy

Dzień w wojsku - zwiedzanie koszar i ekspozycji sprzętu, otwarcie wystawy kolekcjonerskiej „Kutrzeby 3 - Historia jednego domu”, wojskowa grochówka

20.02. Czwartek, godz. 10:00, Sala Rajców, wejście z tyłu Ratusza Komu bije dzwon ? – historia głogowskich dzwonów, prezentacja dzwonków z prywatnej kolekcji Pana Mariana Łysakowskiego

21.02. Piątek, godz. 10:00, Klub Batalionowy Zakończenie Zimy w Twierdzy Głogów 2020 Zakończenie akcji – prezentacja „Fotostopem Przez Świat”, Kolumbia

22.02. Sobota, godz. 8:00, parking przy MOK, koszt 50 zł/os. - obowiązują zapisy

Wycieczka do Świdnicy (kościół Pokoju) i twierdzy Srebrna Góra

