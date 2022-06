Zielony pasaż w samym sercu Sławy. Nie tylko nad samym jeziorem jest ładnie

Pasaż przy ulicy Odrodzonego Wojska Polskiego w Sławie to jedno z ładniejszych miejsc w miasteczku. Oddany rok temu stał się wizytówką Sławy. Chodnik został poszerzony i wyłożony nową kostką, a co najważniejsze, odsunięto go od drogi. Uroku dodają obsadzone zielenią pergole, a w nocy wszystko jest podświetlone.

Dodatkowo, niedaleko pasażu, przy wejściu do parku uruchomiono w tym roku tężnię solankową.