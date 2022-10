Zespół „Pęcławianki" świętował jubileusz 25-lecia działalności

Zespół „Pęcławianki” ma już 25 lat. To jedyna taka formacja na terenie gminy, która uświetnia imprezy nie tylko w swojej wsi, ale i na powiatowych uroczystościach. Można je zobaczyć i usłyszeć na dożynkach, czy imprezach w stylu „W Cieniu Kolegiaty". W ich repertuarze są zarówno pieśni ludowe, ale też patriotyczne, czy kościelne.

Pęcławianki śpiewają od 1997 roku

Historia zespołu sięga roku 1997, kiedy to Ośrodek Doradztwa Rolniczego zapoczątkował kurs gotowania i pieczenia ciast, na który zaproszono gospodynie z Pęcławia. Panie dobrze się razem bawiły i gdy kurs zbliżał się do końca, szkoda im było porzucać taką ekipę.

Wówczas Artur Jurkowski, obecnie wójt Gminy Pęcław a przed 25 laty dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Białołęce zaproponował, by założyły zespół.