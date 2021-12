Zespół DaMyr z Głogowa - Grają i śpiewają z miłości do ukochanej Łemkowyny

Grają i śpiewają po łemkowsku, a ich muzyka wręcz czaruje. Ostatnio oczarowali publiczność na koncercie w Przemkowie, gdzie byli gośćmi listopadowych Spotkań Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską.

Zespół DaMyr to głównie Anna i Dariusz Matijczakowie. Są małżeństwem z wieloletnim stażem i wychowują dwóch synów - 11-letniego Maksyma i 4-letniego Mirona.

Para od siedmiu lat mieszka w Głogowie. Pochodząca z Legnicy Anna jest nauczycielką muzyki i plastyki, prowadzi też chóry. Z kolei Dariusz, z wykształcenia leśnik (wychował się koło Rudnej) to pracownik Huty Miedzi Głogów.

Oboje przyznają, że DaMyr powstał z wielkiej miłości - miłości do śpiewu, kultury łemkowskiej, cerkwi i rodziny, co zresztą doskonale słychać w utworach autorstwa Dariusza Matijczaka.

- Śpiewam od dawna, a muzyka, łemkowska kultura i opowieści o życiu w Beskidzie Niskim towarzyszyły mi od dziecka - przyznaje Dariusz, wokalista zespołu. - Pierwsze utwory powstały z myślą o rodzinnych, wakacyjnych spotkaniach i biesiadowaniu w naszych górach Karpatach. No i dowiedziałem się wtedy, że to co piszę jest śpiewane przez innych - dodaje z uśmiechem.