Zespół Big Cyc na Dzień Kobiet w Jerzmanowej. Co jeszcze szykuje się w mieście i powiecie z okazji święta pań? Grażyna Szyszka

Koncerty i zabawy z okazji Dnia Kobiet to już tradycja. Do kilku podgłogowskich gmin zaproszono znanych artystów. W Jerzmanowej zagra zespół Big Cyc! A na co szykują w innych gminach i w mieście?