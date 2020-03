Zebrali już ponad pół miliona na głogowskie hospicjum

Prezes fundacji - Aleksandra Glińska dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w akcje.

– To był dla nas niesamowity rok. Pod koniec 2018 roku mieliśmy uzbierane 60 tysięcy. Na koniec 2019 to już jest ponad 500 tysięcy złotych – mówi doktor Glińska, która prowadzi w naszym mieście hospicjum domowe .

Samą budową obiektu ma zająć się miasto. Fundacja będzie miała zadanie wyposażenie go. A to również ogromny koszt. Wstępnie mówi się o kwocie nawet 2 milionów złotych na niezbędny sprzęt.

– Jestem wszystkim wdzięczna za to, jak ta akcja się rozkręciła. Pamiętam, gdy zaczynaliśmy pierwsze zbiórki, to ludzie unikali naszych wolontariuszy z puszkami. Teraz się to zmieniło – mówi Aleksandra Glińska.