Zdewastowano pomnik „Ludziom Ziemi” w Jerzmanowej”. Gmina zawiadomiła policję

Wandale zniszczyli pomnik w Jerzmanowej. Kamienne elementy zostały pomalowane niebieską farbą. W związku zajściem Gmina Jerzmanowa złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Komendy Powiatowej Policji w Głogowie.

Pomnik „Ludziom Ziemi” w Jerzmanowej” był niedawno odnowiony i wyczyszczony. W lipcu tego roku, metodą piaskowania usunięte zostały liczne „dzieła" namalowane sprayem. Oprócz kamienia także elementy metalowe przeszły renowację i konserwację. Niestety, nie pozostał on w takim ładnym stanie długo.

Pomijając ewidentny akt wandalizmu, trzeba pamiętać, że usunięcie śladów tego zniszczenia będzie się wiązało z kosztami, które poniesie gmina. To znaczy, że za czyjś chuligański wybryk zapłacą wszyscy mieszkańcy.