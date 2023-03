Zdewastowali stół na Placu Festynowym nad Odrą w Głogowie i nikt nie reagował. Miasto rusza ze społeczną akcją „Nie udawaj, że nie widzisz"

- Ale to nie wszytko, bo mieszkańcy śmiecą, nie dbają, nie sprzątają po sobie, parkują na trawie. Dlatego jutro, 24 marca ruszamy z akcją „Nie udawaj, że nie widzisz”. Ławki na Placu Festynowym były zamontowane właśnie z myślą o młodych ludziach. Tymczasem żaden młody człowiek nie zareagował, gdy były one niszczone. Nie powiedział: stop! Ruszamy więc z akcją „Nie udawaj, że nie widzisz”. Kierujemy ją do mieszkańców Głogowa, do tych, którym nie jest wszystko jedno, jak wyglądają nasze skwery, parki, czy bulwar. Prosimy o to, by reagowali, by się nie zgadzali na demolowanie, niszczenie czy śmiecenie w mieście – mówi Marta Dytwińska – Gawrońska, rzeczniczka prezydenta miasta.