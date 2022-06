Zderzenie dwóch aut koło Trzęsowa. Jedno z nich się zapaliło

Do poważnie wyglądającej kolizji doszło na drodze 292 koło Trzęsowa. Po zderzeniu jedno z dwóch aut się zapaliło.

Dziś (15.06), przed godziną 7 rano doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Kierowca samochodu audi wyjeżdżający z Trzęsowa na drogę wojewódzką nr 292 nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu od strony Głogowa nissanowi i doszło do zderzenia. Jeden z pojazdów zapalił się zapalił. Dwie osoby wymagały konsultacji medycznej, ale na szczęście nic groźnego im się nie stało.

Na miejscu pracowali strażacy z OSP Grębocice i JRG z Polkowic. Była też policja i karetka pogotowia.