Zbudują kanalizację z Leszkowic do Pęcławia oraz wodociąg i nową drogę w Białołęce

Nowe, dobre wiadomości dla mieszkańców gminy Pęcław. Niebawem ruszają kolejne, ważne inwestycje, na które czekają mieszkańcy.

Jedną z nich jest „Budowa kanalizacji sanitarnej z Leszkowic do Pęcławia oraz budowa sieci wodociągowej w m. Białołęka".

Pod koniec maja wójt gminy Artur Jurkowski podpisał umowę z wykonawcą na to zadanie.

Inwestycja została podzielona na dwa etapy: pierwszy obejmuje wykonanie prac budowlanych do 30 listopada br, a etap drugi zakończenie robót do końca listopada 2024 roku.