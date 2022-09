Zbliża się sezon grzewczy, czas kończyć remonty na instalacji co - apeluje do lokatorów głogowska SM Nadodrze

Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadodrze przypomina, by do 15 września zakończyć wszelkie prace remontowe prowadzone na instalacjach c.o. Po tym czasie sieć grzewcza zostanie uzupełniona wodą, by przed sezonem zlokalizować ewentualne usterki i przecieki.

- Prosimy również o nastawienie zaworów termostatycznych w pozycji maksymalnego otwarcia, czyli na „5”. Jeżeli w tym czasie pojawią się jakieś problemy związane z instalacją centralnego ogrzewania, prosimy zgłaszać je w administracjach poszczególnych osiedli lub Pogotowiu Awaryjnemu pod numerem 994 – informuje spółdzielnia.

„Nadodrze” nie ma zapisanej konkretnej daty kiedy uruchamiamy centralne ogrzewanie. Termin jest uzależniony od pogody,

- Liczymy, że sprzyjająca aura utrzyma się jak najdłużej. Jeśli temperatura powietrza spadnie na tyle, że w mieszkaniach zrobi się chłodniej, bezzwłocznie włączymy ogrzewanie – czytamy w komunikacie.

SM Nadodrze od lat obserwuje, szczególnie w okresie wiosenno-jesiennym, prognozy pogody publikowane przez kilka wiarygodnych instytucji w celu trafnego określenia odpowiedniej daty włączenia i wyłączenia centralnego ogrzewania.