Zbiornik Żelazny Most (KGHM), po rozbudowie o Kwaterę Południową, będzie jednym z największych takich obiektów na świecie

Konferencja stanowi forum wymiany wiedzy, doświadczeń i najnowszych osiągnięć specjalistów z całego świata. Tegoroczną edycję zdominowały kwestie bezpieczeństwa zapór składowisk odpadów mokrych oraz innych budowli hydrotechnicznych. Wśród ekspertów znaleźli się także przedstawiciele KGHM. Jedna z sesji technicznych w całości została poświęcona funkcjonowaniu Zakładu Hydrotechnicznego. To obchodzący w tym roku jubileusz 25-lecia oddział KGHM zarządzający Obiektem Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”.

– Fenomen „Żelaznego Mostu” – jego rozmiar, ale i znaczenie w procesie technologicznym KGHM sprawia, że działanie tego obiektu interesuje ekspertów z całego świata. Efektywność i bezpieczeństwo obiektu to nasz bezwzględny priorytet. Mamy autorskie rozwiązania, doświadczonych ekspertów wśród pracowników i opinie autorytetów w branży – mówi Dariusz Świderski, Wiceprezes KGHM ds. Produkcji.

Łączna długość ziemnych zapór Żelaznego Mostu wynosi 20 km

Żelazny Most to najlepiej monitorowany w Europie zbiornik odpadów pochodzących z rud miedzi, do którego trafiają odpady z zakładów wzbogacania rud zlokalizowanych przy trzech Zakładach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A. Obiekt znajduje się na wschód od Polkowic przy miejscowości Rudna. Wraz z dobudowywaną obecnie do obiektu głównego tzw. Kwaterą Południową, zajmie obszar ponad 2000 ha.

Zbiornik otoczony jest ze wszystkich stron zaporami ziemnymi o łącznej długości przekraczającej 20 km i wysokości do 70 m.

Zbiornik jest nieustannie monitorowany – wokół obiektu zainstalowanych jest kilka punków kontrolno-pomiarowych.

Obecnie dobiega końca kolejna faza budowy Kwatery Południowej Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”. Oznacza to, że już w najbliższym czasie KGHM Polska Miedź S.A. rozpocznie składowanie odpadów w budowanym zbiorniku.

Po rozbudowie o Kwaterę Południową będzie on największym, a zarazem najlepiej monitorowanym obiektem w Europie oraz jednym z największych na świecie