Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży. Będą łowić w głogowskim Porcie Katedralnym

W ramach imprez z okazji Dni Głogowa, dzieci i młodzież do lat 16 mogą wziąć udział w zawodach wędkarskich. Organizują je wspólnie PZW Kleń, Bank Spółdzielczy w Głogowie oraz prezydent miasta.

Będą do zawody spławikowe.

Odbędą się one 4 czerwca w Porcie Katedralnym. Zbiórka przy placu po LOK-u o godz. 9.