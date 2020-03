Zawodnicy Chrobrego promują akcję #ZostańWDomu. Zagrali wirtualny mecz

- Trochę w domu przed telewizorem. Czasem wychodzimy z narzeczoną, Klaudią, na spacery z psem. Oczywiście takie, żeby omijać ludzi. Przede wszystkim do lasu - mówi Adam Makuchowski. - No i lubię pograć również na konsoli. Nieprzypadkowo do reprezentacji wybrano mnie i Przemka. Jesteśmy piłkarzami, biegamy po prawdziwej murawie, ale lubimy też tą wirtualną - mówi ze śmiechem bramkarz Chrobrego Głogów. - Zdarza nam się wspólnie grać razem z Przemkiem na konsoli. Mamy nadzieję, że kiedyś będziemy mogli spróbować swoich sił w turnieju z kibicami - dodaje Adam.