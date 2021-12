Zawodnicy Checkmat Głogów na ostatnich zawodach w tym roku

W ostatnią sobotę zawodnicy klubu Checkmat Głogów brali udział w turnieju Brazylijskiego Jiu Jitsu „Winter Open”. Były to zawody kończące ten rok w świecie polskiego BJJ.

Głogowskim wojownikom udało się zdobyć 3 medale:

Dodatkowo CHECKMAT uplasował się na trzecim miejscu kwalifikacji drużynowej.

– Dla większości były to pierwsze zawody, nasi zawodnicy aby wejść do strefy medalowej musieli wygrać co najmniej cztery walki, co cieszy trenera jeszcze bardziej. Oznacza to, że dziesiątki godzin na sali treningowej zaowocowały – mówi trener Bartosz Derenowski.