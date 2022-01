Zatrzymany za kradzież rozbójniczą. W odnalezieniu sprawcy pomogły publikacje zdjęć

Polkowiccy policjanci prowadzili poszukiwania mężczyzny, który w jednym ze sklepów dokonał kradzieży rozbójniczej. Po opublikowaniu materiału i zdjęć z monitoringu, na policję trafiło wiele informacji o poszukiwanym. Mężczyzna ukradł w sklepie towar wart zaledwie 50 złotych, ale zaatakował przy tym osobę, która próbowała go powstrzymać.

– Do zdarzenia doszło na początku października minionego roku. Funkcjonariusze, aby ustalić i zatrzymać sprawcę opisywanego przestępstwa, wykorzystali do tego celu stronę internetową Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach i lokalne media społecznościowe, na łamach których został publikowany wizerunek mężczyzny, który mógł mieć związek z tym przestępstwem. Już następnego dnia po publikacji do polkowickich policjantów rożnymi kanałami informacji zaczęły wpływać informacje od osób, które nie tolerują tego typu zachowań – mówi Przemysław Rybikowski z KPP Polkowice.

Po publikacji wizerunku sprawca zaczął się ukrywać, ale w wyniku podjętych czynności operacyjnych nie przeszkodziło to policjantom ustalić jego miejsce pobytu. Policjanci udali się do Legnicy, gdzie podejrzewany mężczyzna na ich widok wbiegł do mieszkania i znów zniknął. Było to jednak chwilowe. Polkowiccy kryminalni odkryli przestrzeń za ścianą i wejście przez szafę do kolejnego pokoju, gdzie ostatecznie na rękach 40-latka zawitały policyjne kajdanki.