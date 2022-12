Zatrzymano założyciela i szefa przestępczej bandy, która rozbijała bankomaty. To m.in. on wysadził i okradł bank w Żukowicach Grażyna Szyszka

Zatrzymano założyciela oraz kierującego zorganizowaną grupą przestępczą dokonującą kradzieży z włamaniami do bankomatów zarówno w okręgu legnickim, jak i w innych miejscowościach na terenie kraju - Łukasza A. Jest on podejrzany o włamanie z kradzieżą do filii banku w Żukowicach.