Zatankował bez płacenia i uciekł w kierunku Głogowa. Szuka go policja

Policja prowadzi poszukiwania mężczyzny, który na stacji paliw przy ulicy Kazimierza Wielkiego we Wschowie zatankował paliwo, po czym odjechał bez płacenia. Jak mówią funkcjonariusze, każda nawet najmniejsza informacja może pomóc w jego identyfikacji i zatrzymaniu.

– Do zdarzenia z udziałem przedstawionego mężczyzny doszło 22 stycznia 2022 roku o godz. 9.30 na stacji paliw we Wschowie – ciąg drogi krajowej nr 12 w kierunku Głogowa. Mężczyzna podjechał do jednej z dystrybutorów, zatankował paliwo na kwotę blisko 290 złotych po czym nie płacą za towar siadł do samochodu i odjechał – mówi Maja Piwowarska, oficer prasowy KPP Wschowa.