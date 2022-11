Zarzuty dla byłej skarbnik Gminy Grębocice. Zamiast na lokatę wpłaciła 1 mln zł na konto oszusta

Finał w sądzie znajdzie głośna sprawa dotycząca utraty przez Gminę Grębocice 1 mln zł. Pieniądze, zamiast na lokatę, zostały przelane na konto oszusta podającego się za pracownika banku.

Zarzut w tej sprawie usłyszała Barbara J., ówczesna skarbnik gminy.

- Jest to zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w wyniku czego doszło do szkody w mieniu gminy w wysokości miliona złotych – informuje Krzysztof Bukowiecki, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Łodzi. - Barbara J. usłyszała go 10 października. - W sprawie, w charakterze świadka, był przesłuchiwany wójt Roman Jabłoński.